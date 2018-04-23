Главу Листвянки поместили под домашний арест

Главу администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова подозревают в превышении должностных полномочий. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела против Александра Шамсудинова находится на контроле в прокуратуре Иркутского района.

Добавим, что следователи выявили факты незаконной выдачи Александром Шамсудиновым разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в Листвянке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании этих документов собственники на участках производили земляные работы, были возведены объекты капитального строительства в несколько этажей, сообщается на сайте областной прокуратуры.