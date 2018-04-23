Двое мужчин с ножами напали на екатеринбуржца

Екатеринбурге задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в нападении на мужчину. По данным ГУ МВД, 28 летний молодой человек и его 23-летний сообщник напали на мужчину 4 апреля. Угрожая ножом, преступники потребовали у 31-летнего екатеринбуржца все ценности. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал телефон и деньги злоумышленникам, сумма причиненного ущерба составила 19 тысяч рублей.

Нападавшие забрали ценности и сбежали, а потерпевший обратился с заявлением в полицию. Вскоре стражам порядка удалось задержать злоумышленников. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», за которую каждый из них может быть осужден на 10 лет.