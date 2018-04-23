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Двое мужчин с ножами напали на екатеринбуржца
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Двое мужчин с ножами напали на екатеринбуржца 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в нападении на мужчину. По данным ГУ МВД, 28 летний молодой человек и его 23-летний сообщник напали на мужчину 4 апреля. Угрожая ножом, преступники потребовали у 31-летнего екатеринбуржца все ценности. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал телефон и деньги злоумышленникам, сумма причиненного ущерба составила 19 тысяч рублей.
Нападавшие забрали ценности и сбежали, а потерпевший обратился с заявлением в полицию. Вскоре стражам порядка удалось задержать злоумышленников. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», за которую каждый из них может быть осужден на 10 лет.
Сейчас злоумышленники под стражей, а полицейские ищут других жертв нападавших. Всем, кто пострадал от их действий, просят обращаться в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу по телефонам: (343) 356-42-04 (дежурная часть) или 02.
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