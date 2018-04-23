Жительница Прикамья из ревности набросилась с ножом на мужа

В Частинском районе полицейские задержали 52-летнюю женщину. Безработную местную жительницу подозревают в тяжком преступлении. Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю , женщина выпивала вместе с мужем в квартире одного из домов по улице Ленина. Во время застолья произошла ссора на почве ревности. Женщина схватила со стола нож и вонзила его в живот супругу. 61-летнего пострадавшего увезли в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полицейские возбудили уголовное дело. Женщину поместили в изолятор временного содержания.