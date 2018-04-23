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Жительница Прикамья из ревности набросилась с ножом на мужа
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Жительница Прикамья из ревности набросилась с ножом на мужа 

АиФ Пермь 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Частинском районе полицейские задержали 52-летнюю женщину. Безработную местную жительницу подозревают в тяжком преступлении.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина выпивала вместе с мужем в квартире одного из домов по улице Ленина. Во время застолья произошла ссора на почве ревности. Женщина схватила со стола нож и вонзила его в живот супругу.
61-летнего пострадавшего увезли в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полицейские возбудили уголовное дело.
Женщину поместили в изолятор временного содержания.
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