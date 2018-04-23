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Экс-главу Казанского юридического института осудили за мошенничество
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Экс-главу Казанского юридического института осудили за мошенничество 

АиФ Казань 45 минут назад
Фото: АиФ Казань
Бывшего директора Казанского юридического института — филиала академии министерства юстиции РФ Ирину Петрунину осудили за мошенничество (ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ), сообщает «Коммерсант».
Суд приговорил ее к двум годам условно.
Согласно материалам дела, 60-летняя Ирина Петрунина совершала аферы с начислением зарплат себе и членам своей семьи. В результате вузу был причинен ущерб в 307 тыс. рублей. В деле фигурируют шесть эпизодов хищения зарплаты, а также необоснованное перечисление денег клининговому ООО «Дайманд».
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