Гособвинитель попросил 103 года тюрьмы для пятерых «приморских партизан»

Гособвинитель попросил суд приговорить подсудимым по делу «приморских партизан» к лишению свободы сроком в общей сложности на 103 года и 5 месяцев. В деле фигурируют пять человек. В 2010 году после серии убийств сотрудников милиции и гражданских, грабежей и угонов в Приморье стала известна банда «приморских партизан». В том же году группировка была обезврежена: двое её членов покончили с собой, а остальные были задержаны. Их приговорили к срокам от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. В июле 2016 года при пересмотре коллегия присяжных вынесла подсудимым оправдательный вердикт по эпизоду об убийстве четырёх человек в Кировском районе Приморья, но позже Верховный суд его отменил. В апреле 2018 года коллегия присяжных заседателей вынесла уже обвинительный вердикт.