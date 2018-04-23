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Житель Карелии соблазнил девятиклассницу в Петербурге
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Житель Карелии соблазнил девятиклассницу в Петербурге 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
После вступления в интимную связь со своей падчерицей, мужчина скрылся.
Правоохранительные органы Петербурга устанавливают местонахождение 37-летнего мужчины, которого подозревают в сексуальном преступлении. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
За помощью в полицию обратилась 33-летняя неработающая жительница Карелии. Она рассказала, что ее сожитель переспал с ее дочерью. Преступление произошло в октябре 2017 года на съемной квартире на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге. На тот момент девочке было 15 лет, она училась в девятом классе. Местонахождение подозреваемого приезжего из Карелии устанавливается.
По материалам: ptzgovorit.ru
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