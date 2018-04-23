Житель Карелии соблазнил девятиклассницу в Петербурге

После вступления в интимную связь со своей падчерицей, мужчина скрылся.

Правоохранительные органы Петербурга устанавливают местонахождение 37-летнего мужчины, которого подозревают в сексуальном преступлении. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».