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Во Владивостоке в отношении иностранных граждан вынесен приговор за совершение серии грабежей и разбоев
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Во Владивостоке в отношении иностранных граждан вынесен приговор за совершение серии грабежей и разбоев 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Primpress
Первомайским районным судом города Владивостока вынесен приговор по обвинению двоих уроженцев Узбекистана в совершении серии грабежей и разбоев.
Ранее в дежурную часть отдела полиции № 2 (Первомайский район) Управления МВД России по городу Владивостоку поступило сообщение от жителя краевого центра об ограблении.
Следователями было установлено, что на потерпевшего в подъезде дома на улице Калинина напали неизвестные молодые люди и с применением насилия открыто похитили сумку с деньгами и два мобильных телефона. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 900 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны уроженцы Узбекистана в возрасте 26 и 24 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания и сознались еще в восьми аналогичных преступлениях.
В отношении них были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьей 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Следователем был проведен комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В ходе следствия доказана причастность фигурантов уголовных дел к совершению серии корыстно-насильственных преступлений.
Суд признал подсудимых виновными, назначив одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 5 месяцев, второму — 6 лет и 6 месяцев Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.
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