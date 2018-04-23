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Иностранные граждане лишатся свободы за серию краж и разбоев во Владивостоке
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Иностранные граждане лишатся свободы за серию краж и разбоев во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор по обвинению двух уроженцев Узбекистана в совершении серии грабежей и разбоев, сообщает PRIMPRESS со ссылкой УМВД России по городу Владивостоку.
Ранее в дежурную часть отдела полиции по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра об ограблении.
Следователи установили, что на потерпевшего в подъезде дома на улице Калинина напали неизвестные молодые люди и с применением насилия открыто похитили сумку с деньгами и два мобильных телефона..
Сотрудниками полиции были задержаны уроженцы Узбекистана в возрасте 26 и 24 лет, которые в отделе полиции дали признательные показания и сознались еще в восьми аналогичных преступлениях.
В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и «Разбой».
Суд признал подсудимых виновными, назначив одному из них наказание в виде лишения свободы на срок четыре года пять месяцев, второму — шесть лет и шесть месяцев
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