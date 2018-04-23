Иностранные граждане лишатся свободы за серию краж и разбоев во Владивостоке

Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор по обвинению двух уроженцев Узбекистана в совершении серии грабежей и разбоев, сообщает PRIMPRESS со ссылкой УМВД России по городу Владивостоку.

Ранее в дежурную часть отдела полиции по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра об ограблении.

Следователи установили, что на потерпевшего в подъезде дома на улице Калинина напали неизвестные молодые люди и с применением насилия открыто похитили сумку с деньгами и два мобильных телефона..

Сотрудниками полиции были задержаны уроженцы Узбекистана в возрасте 26 и 24 лет, которые в отделе полиции дали признательные показания и сознались еще в восьми аналогичных преступлениях.

В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и «Разбой».

Суд признал подсудимых виновными, назначив одному из них наказание в виде лишения свободы на срок четыре года пять месяцев, второму — шесть лет и шесть месяцев