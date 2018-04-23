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Полицейского убили в драке в подмосковных Химках
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Полицейского убили в драке в подмосковных Химках 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: Век
В подмосковных Химках убили сотрудника ППС. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на улице Строителей. В ведомстве пояснили, что в полицию обратилась местная жительница.
Она сообщила о произошедшем конфликте между двумя мужчинами. На место вызова прибыл наряд полиции. Полицейские обнаружили труп.
Правоохранители обнаружили тело мужчины 1972 года рождения. Установлено, что он является сотрудником одного из подразделений УМВД России по городскому округу Химки
— МВД РФ по Московской области.
Подозреваемого в совершении данного преступления задержали для дальнейшего разбирательства. По данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По данным СМИ, между мужчинами возник бытовой конфликт. Сотрудник ППС погиб, получив телесные повреждения в драке с мужем своей возлюбленной.
Ранее бывшего главу муниципалитета до смерти избили под Тулой. Его обидчика задержали по горячим следам. Следствие установило, что тяжкое преступление против 59-летнего чиновника произошло на улице в ночь на 20 апреля.
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