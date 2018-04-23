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Полицейского до смерти избили в Химках
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Полицейского до смерти избили в Химках 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Сотрудника полиции убили в подмосковных Химках в ходе конфликта, подозреваемый в преступлении мужчина уже задержан, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МВД России по Московской области.
По его словам, в дежурную часть МВД России по городскому округу Химки, поступила информация от местной жительницы, о том, что у одного из домов на улице Строителей между двумя мужчинами произошел конфликт.
«По указанному адресу правоохранители обнаружили тело мужчины 1972 года рождения. Установлено, что мужчина являлся сотрудником одного из подразделений УМВД России по городскому округу Химки», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подозреваемый в совершении противоправного деяния задержан для дальнейшего разбирательства. По данному факту, следственными органами проводится проверка.
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