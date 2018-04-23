В петербургском метро задержан мужчина с коробкой человеческих органов

В метро Петербурга , на станции «Горьковская» был задержан 23-летний уроженец Киргизии , при досмотре у него нашли коробку с человеческими органами.

По информации IReactor, внутри коробки было размещено десять контейнеров, заполненные человеческими органами.

Мужчина так объяснил свою поклажу: он учится в медицинском вузе и помогает врачу перевозить биоматериалы из лаборатории в клинику.

Однако никаких документов он не смог предоставить: ни студенческий билет, ни документы о передаче биоматериалов. Сотрудники полиции конфисковали органы и задержали их владельца до выяснения обстоятельств.