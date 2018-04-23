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Гособвинение просит назначить «приморским партизанам» в общей сложности 103 года колонии
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Гособвинение просит назначить «приморским партизанам» в общей сложности 103 года колонии
Primpress
1 час назад
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Primpress
Гособвинитель в ходе очередного пересмотра дела «приморских партизан» попросил суд назначить наказание пятерым подсудимым в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и пять месяцев, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на
ТАСС
.
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