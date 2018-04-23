Жителя Димитровграда подозревают в педофильстве в отношении 8-летней 

Житель Димитровграда стал подозреваемым в действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде, сообщает городская прокуратура.
12 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Димитровграда. В период с 1 июня по 31 августа 2014 года мужчина в частном доме совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2006 года рождения, что на данный момент предварительно установлено следствием.
Идет следствие, подозреваемый — под подпиской о невыезде.