Ещё
Жителя Димитровграда подозревают в педофильстве в отношении 8-летней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Димитровграда подозревают в педофильстве в отношении 8-летней 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Житель Димитровграда стал подозреваемым в действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде, сообщает городская прокуратура.
12 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Димитровграда. В период с 1 июня по 31 августа 2014 года мужчина в частном доме совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2006 года рождения, что на данный момент предварительно установлено следствием.
Идет следствие, подозреваемый — под подпиской о невыезде.
АиФ — Ульяновск: последние новости
За убийство в Ульяновске задержана 20-летняя девушка «Подогрели, обобрали…» Ульяновец за выпивкой украл банковскую карту подруги В Ульяновске полицейские вымогали деньги у жены подозреваемого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России173
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США335
Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию20
Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию173
Масляков резко пригрозил Светлакову259
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение