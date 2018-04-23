Обвинение попросило для фигурантов дела «приморских партизан» до 25 лет колонии

Об этом сообщает РИА «Новости». "Гособвинение просит назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Илютикову — 24,5 года, Кириллову — 21 год 10 месяцев, Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы", — заявил представитель прокуратуры Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство обвинения об аресте последнего подозреваемого по делу «приморских партизан». "Приморские партизаны" — неофициальное название группировки, судимой за совершение тяжких преступлений в Приморском крае , в частности в отношении сотрудников органов МВД , в феврале — июне 2010 года.