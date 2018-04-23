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Обвинение попросило для фигурантов дела «приморских партизан» до 25 лет колонии
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Обвинение попросило для фигурантов дела «приморских партизан» до 25 лет колонии 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает РИА «Новости».
"Гособвинение просит назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Илютикову — 24,5 года, Кириллову — 21 год 10 месяцев, Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы", — заявил представитель прокуратуры.
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство обвинения об аресте последнего подозреваемого по делу «приморских партизан».
"Приморские партизаны" — неофициальное название группировки, судимой за совершение тяжких преступлений в Приморском крае, в частности в отношении сотрудников органов МВД, в феврале — июне 2010 года.
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