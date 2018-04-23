Ранее судимые жители Приморья лишили собутыльника паспорта и не только 

В дежурную часть отдела полиции по городу Партизанску обратился 56-летний местный житель, который сообщил о краже его личного имущества., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Партизанску.
Сотрудникам следственно-оперативной группы отдела полиции потерпевший пояснил, что из частного дома по улице Пугачева, в котором он проживает вместе с сожительницей, похищены его личные вещи и деньги.
После ухода компании потерпевший обнаружил пропажу паспорта, личных документов, планшета, двух сотовых телефонов и кошелька с деньгами.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимый мужчина 30 лет и девушка 21 года, проживающие в Партизанске.
Следователями отдела МВД России по городу Партизанску возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.