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Травмы ягодиц стали причиной смерти
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Травмы ягодиц стали причиной смерти 

News.ru 1 час назад
Пенсионерка из Хабаровска была убита нетипичным способом.
Её друг-собутыльник ударил ножом женщину в область ягодиц в ходе ссоры, которая переросла в драку, а потом поножовщину, сообщает khabarovsk. md.
По версии следствия, 43-летний мужчина и 57-летняя женщина вместе распивали спиртные напитки, во время ссоры жертва повернулась к своему приятелю спиной, после чего он вонзил ей нож ниже поясницы.
Никто из них не вызвал скорую помощь, на утро после посиделок, женщина скончалась от потери крови.
Напавший был задержан полицией по горячим следам. Возбуждено уголовное дело, , мужчине грозит до 15 лет строго режима.
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