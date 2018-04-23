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NBC: подозреваемый в убийстве четырех человек в Теннесси пытался встретиться с Трампом
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NBC: подозреваемый в убийстве четырех человек в Теннесси пытался встретиться с Трампом 

ТАСС 43 минуты назад
ТАСС, 23 апреля. Мужчина, подозреваемый в убийстве четырех человек в штате Теннесси в воскресенье, был задержан летом прошлого года за нахождение в запрещенной зоне неподалеку от Белого дома. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на спецслужбы, подозреваемый хотел встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
По его данным, 29-летний житель штата Иллинойс Трэвис Райнкин был задержан 7 июля 2017 года за незаконное проникновение за внешний барьер вблизи Белого дома. Мужчина отказывался покидать территорию, утверждая, что он хочет встретиться с президентом. После этого инцидента власти Иллинойса отозвали лицензию на оружие, выданную Райнкину ранее. У мужчины также изъяли четыре винтовки, включая AR-15, из которой были произведены выстрелы в Теннесси. Позднее оружие передали отцу Райнкина, а тот вернул его сыну.
Инцидент в пригороде города Нэшвилл произошел в воскресенье в 03:25 по местному времени (11:25 мск) в помещении одного из ресторанов сети Waffle House. Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе, в результате четыре человека погибли, не менее трех ранены. Перед тем, как начать стрелять, он, предположительно, полностью разделся.
Полиция подозревает в совершении преступления Райнкина, который после инцидента был замечен на юго-восточной окраине города, недалеко от леса. В настоящее время продолжается операция по его поискам.
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