NBC: подозреваемый в убийстве четырех человек в Теннесси пытался встретиться с Трампом

Дональдом Трампом. ТАСС , 23 апреля. Мужчина, подозреваемый в убийстве четырех человек в штате Теннесси в воскресенье, был задержан летом прошлого года за нахождение в запрещенной зоне неподалеку от Белого дома. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на спецслужбы, подозреваемый хотел встретиться с президентом США

По его данным, 29-летний житель штата Иллинойс Трэвис Райнкин был задержан 7 июля 2017 года за незаконное проникновение за внешний барьер вблизи Белого дома. Мужчина отказывался покидать территорию, утверждая, что он хочет встретиться с президентом. После этого инцидента власти Иллинойса отозвали лицензию на оружие, выданную Райнкину ранее. У мужчины также изъяли четыре винтовки, включая AR-15, из которой были произведены выстрелы в Теннесси. Позднее оружие передали отцу Райнкина, а тот вернул его сыну.

Инцидент в пригороде города Нэшвилл произошел в воскресенье в 03:25 по местному времени (11:25 мск) в помещении одного из ресторанов сети Waffle House. Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе, в результате четыре человека погибли, не менее трех ранены. Перед тем, как начать стрелять, он, предположительно, полностью разделся.

Полиция подозревает в совершении преступления Райнкина, который после инцидента был замечен на юго-восточной окраине города, недалеко от леса. В настоящее время продолжается операция по его поискам.