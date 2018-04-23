Дело возбуждено после невыплаты зарплаты 214 работникам хабаровской стройфирмы

ХАБАРОВСК , 23 апреля. / ТАСС /. Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки строительного предприятия «Хабаровский мостоотряд» после задержки зарплаты его работникам. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Хабаровского края.

Проверка выявила, что 214 работникам ООО «Хабаровский мостоотряд» (учредитель — обанкротившееся АО «Дальмостострой») за три месяца 2018 года не выплачено свыше 12 млн рублей заработной платы.

"Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для принятия процессуального решения.

Следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности")", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что прокуроры обратились с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты в мировой суд. Заявления инстанция удовлетворила, приказы направила в службу судебных приставов. Руководителю «Хабаровского мостоотряда» внесено представление об устранении нарушений трудовых прав работников.

В марте, как сообщалось ранее, сотрудники «Хабаровского мостоотряда» приостанавливали свою работу, протестуя таким образом против задержки зарплаты в размере 7,5 млн рублей. В апреле стало известно о долгах перед 384 работниками «Комсомольского мостоотряда» (учредитель — то же предприятие «Дальмостострой»). Задолженность в размере 11 млн рублей была погашена.