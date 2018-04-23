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Бухгалтера магаданской школы условно осудили за мошенничество
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Бухгалтера магаданской школы условно осудили за мошенничество 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 апреля. Исполняющая обязанности главного бухгалтера начальной школы Магадана осуждена условно на 4 года за мошенничество на 4 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области.
"Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанного с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами в государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года, условно с испытательным сроком на 4 года, с взысканием 4,2 млн рублей", — говорится в сообщении.
В суде установлено, что 46-летняя осужденная, злоупотребляя доверием руководства и отсутствием за ней контроля, направляла в банк распоряжения о перечислении на свой счет сумм, которые в несколько раз превышали размер причитающейся ей заработной платы. На ее счет также поступали средства за оплату больничных листов, проезда к месту проведения отпусков работников учреждения, услуг связи, налогов и сборов, вознаграждения по договору оказания услуг, приобретения канцелярских принадлежностей и т. д. За год злоумышленница похитила более 4 млн рублей.
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