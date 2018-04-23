103 года лишения свободы запросило гособвинение для «приморских партизан»

Государственное обвинение просит от 8 до 25 лет лишения свободы для участников банды «приморских партизан», по делу которых ранее коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.

По мнению прокуратуры, «партизаны» должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

Также прокурор потребовала полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших на сумму 300 тысяч рублей.

10 апреля текущего года коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу «приморских партизан», которое уже в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде Владивостока. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, которое было совершено в сентябре 2008 года. Также подсудимых признали заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначено пожизненное лишение свободы (высшая мера наказания).