Ещё
103 года лишения свободы запросило гособвинение для «приморских партизан»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

103 года лишения свободы запросило гособвинение для «приморских партизан» 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Vladnews.ru
Государственное обвинение просит от 8 до 25 лет лишения свободы для участников банды «приморских партизан», по делу которых ранее коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.
В понедельник, 23 апреля, в ходе прений в Приморском краевом суде во Владивостоке прокурор попросила назначить Александру Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову — 24,5 года, Максиму Кириллову — 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы.
По мнению прокуратуры, «партизаны» должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Также прокурор потребовала полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших на сумму 300 тысяч рублей.
10 апреля текущего года коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу «приморских партизан», которое уже в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде Владивостока. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, которое было совершено в сентябре 2008 года. Также подсудимых признали заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначено пожизненное лишение свободы (высшая мера наказания).
В настоящее время все фигуранты дела находятся под арестом, напоминает агентство «Интерфакс». После оглашения обвинительного вердикта адвокаты «партизан» заявили, что будут оспаривать решение присяжных после того, как суд примет решение относительно наказания.
Вести.Ru: последние новости
Россиянка, обвиняемая в убийстве, объявила голодовку Полицейские задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне. Видео В Мексике бандиты не смогли ограбить туристов и открыли по ним стрельбу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России34
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США317
Генсек ООН признал неэффективность Совбеза8
Масляков резко пригрозил Светлакову252
Мавзолей Ленина закроют в Москве27
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение