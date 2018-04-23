Ещё
Экс-акционера «Росгосстрах банка» отправили под домашний арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-акционера «Росгосстрах банка» отправили под домашний арест 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего акционера "Росгосстрах банка" Надежду Клепальскую в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, которого подозревают в растрате, соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Клепальской удовлетворено", — следует из решения суда.
Как пишет газета «Коммерсант», Надежда Клепальская является генеральным директором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Хачатуровым кипрская компания RGS Capital Limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся на стадии ликвидации ООО ИК «Т. А. Р. Г. Е. Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы».
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о растрате денег одной из организаций, входящих в структуру «Росгосстраха», которая принадлежала ему. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня. Адвокат Алексей Мельник сказал РИА Новости, что Хачатуров вину не признает. Бывший президент группы компаний «Росгосстрах» и брат арестованного Даниил Хачатуров не является фигурантом этого дела.
В начале февраля зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин рассказал журналистам, что Банк России получил от МВД предложение о совместной проверке «Росгосстраха» и прорабатывает вопрос целесообразности ее проведения. Он отмечал, что законодательство не предусматривает формата таких совместных проверок, однако технически это решаемый вопрос. Позже регулятор согласился на параллельную с МВД проверку компании.
"Росгосстрах" входит в группу банка «ФК Открытие». ЦБ РФ в конце августа объявил о санации «ФК Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора. В начале апреля Банк России сообщил, что в рамках санации предоставил ликвидность банку «ФК Открытие» в размере 710 миллиардов рублей, группе Бинбанка — в размере 418 миллиардов рублей. Ранее, в начале марта, ЦБ сообщал, что планирует провести объединение «ФК Открытие» с Бинбанком до 1 апреля 2019 года. Руководство «Росгосстраха» рассчитывает, что санация поможет преодолеть кризис в сегменте ОСАГО. «Росгосстрах» — одна из крупнейших в России страховых компаний, основана в 1921 году.
РИА Новости: последние новости
Суд проверит законность заочного ареста украинского пранкера Вольнова Суд вынес приговор главе УСБ СК полковнику Максименко Силовики ликвидировали в Мурманской области ячейку "Свидетелей Иеговы"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США314
Масляков резко пригрозил Светлакову249
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России26
В Раде назвали главное требование Запада к Украине16
Мавзолей Ленина закроют в Москве25
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение