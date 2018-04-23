Экс-акционера «Росгосстрах банка» отправили под домашний арест 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего акционера "Росгосстрах банка" Надежду Клепальскую в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, которого подозревают в растрате, соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Клепальской удовлетворено", — следует из решения суда.
Как пишет газета «Коммерсант», Надежда Клепальская является генеральным директором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Хачатуровым кипрская компания RGS Capital Limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся на стадии ликвидации ООО ИК «Т. А. Р. Г. Е. Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы».
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о растрате денег одной из организаций, входящих в структуру «Росгосстраха», которая принадлежала ему. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня. Адвокат Алексей Мельник сказал РИА Новости, что Хачатуров вину не признает. Бывший президент группы компаний «Росгосстрах» и брат арестованного Даниил Хачатуров не является фигурантом этого дела.
В начале февраля зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин рассказал журналистам, что Банк России получил от МВД предложение о совместной проверке «Росгосстраха» и прорабатывает вопрос целесообразности ее проведения. Он отмечал, что законодательство не предусматривает формата таких совместных проверок, однако технически это решаемый вопрос. Позже регулятор согласился на параллельную с МВД проверку компании.
"Росгосстрах" входит в группу банка «ФК Открытие». ЦБ РФ в конце августа объявил о санации «ФК Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора. В начале апреля Банк России сообщил, что в рамках санации предоставил ликвидность банку «ФК Открытие» в размере 710 миллиардов рублей, группе Бинбанка — в размере 418 миллиардов рублей. Ранее, в начале марта, ЦБ сообщал, что планирует провести объединение «ФК Открытие» с Бинбанком до 1 апреля 2019 года. Руководство «Росгосстраха» рассчитывает, что санация поможет преодолеть кризис в сегменте ОСАГО. «Росгосстрах» — одна из крупнейших в России страховых компаний, основана в 1921 году.