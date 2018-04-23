Экс-акционера «Росгосстрах банка» отправили под домашний арест

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Клепальской удовлетворено", — следует из решения суда.

Как пишет газета «Коммерсант» , Надежда Клепальская является генеральным директором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Хачатуровым кипрская компания RGS Capital Limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся на стадии ликвидации ООО ИК «Т. А. Р. Г. Е. Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы».

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о растрате денег одной из организаций, входящих в структуру «Росгосстраха», которая принадлежала ему. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня. Адвокат Алексей Мельник сказал РИА Новости, что Хачатуров вину не признает. Бывший президент группы компаний «Росгосстрах» и брат арестованного Даниил Хачатуров не является фигурантом этого дела.

В начале февраля зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин рассказал журналистам, что Банк России получил от МВД предложение о совместной проверке «Росгосстраха» и прорабатывает вопрос целесообразности ее проведения. Он отмечал, что законодательство не предусматривает формата таких совместных проверок, однако технически это решаемый вопрос. Позже регулятор согласился на параллельную с МВД проверку компании.