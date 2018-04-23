Мужчина, который устроил стрельбу у кафе в городе Нэшвилл, остается на свободе

Следственные действия после стрельбы в США продолжаются.

Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что мужчина, устроивший стрельбу возле кафе в городе Нэшвилл, не задержан. Его местонахождение сейчас неизвестно.

Следователи предполагают, что нападавшего, возможно, есть при себе оружие.

По сводкам Tennessean, четыре человека погибли в результате стрельбы у кафе сети «Waffle House». Сейчас, поясняют полицейские, установлена личность мужчины, открывшего огонь — им был 29-летний Трэвис Рейнкинг. Причина происшествия сейчас неизвестна.

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