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Мужчина, который устроил стрельбу у кафе в городе Нэшвилл, остается на свободе
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Мужчина, который устроил стрельбу у кафе в городе Нэшвилл, остается на свободе 

Вечерняя Москва 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Следственные действия после стрельбы в США продолжаются.
Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что мужчина, устроивший стрельбу возле кафе в городе Нэшвилл, не задержан. Его местонахождение сейчас неизвестно.
Следователи предполагают, что нападавшего, возможно, есть при себе оружие.
По сводкам Tennessean, четыре человека погибли в результате стрельбы у кафе сети «Waffle House». Сейчас, поясняют полицейские, установлена личность мужчины, открывшего огонь — им был 29-летний Трэвис Рейнкинг. Причина происшествия сейчас неизвестна.
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