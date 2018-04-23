Устроивший стрельбу в Нэшвилле хотел встретиться с Трампом

Дональдом Трампом. Нудист, убивший четырех человек в американском городе Нэшвилл, ранее пытался увидеться с президентом США

В июле 2017 года 29-летнего Трэвиса Рейнкинга задержала служба безопасности Белого дома. Тогда у нарушителя изъяли четыре вида огнестрельного оружия, в том числе винтовку AR-15.