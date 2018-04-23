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Устроивший стрельбу в Нэшвилле хотел встретиться с Трампом
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Устроивший стрельбу в Нэшвилле хотел встретиться с Трампом 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нудист, убивший четырех человек в американском городе Нэшвилл, ранее пытался увидеться с президентом США Дональдом Трампом.
В июле 2017 года 29-летнего Трэвиса Рейнкинга задержала служба безопасности Белого дома. Тогда у нарушителя изъяли четыре вида огнестрельного оружия, в том числе винтовку AR-15.
Ну а в минувшее воскресенье Рейнкинг устроил стрельбу рядом с кафе сети Waffle House в Нэшвилле. Злоумышленник был без одежды при температуре воздуха около 18 градусов. После совершенного преступления мужчина скрылся. Сейчас его ищет полиция, передает РИА Новости.
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