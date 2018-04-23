Суд вынесет приговор обвиняемому в терактах в Брюсселе и Париже

БРЮССЕЛЬ , 23 апр — РИА Новости . Суд в Брюсселе вынесет в понедельник решение по громкому делу Салаха Абдеслама , обвиняемого в перестрелке с бельгийскими полицейскими в 2016 году, который также проходит главным фигурантом по делу о терактах в Париже в 2015 году.

Следствие полагает, что Абдеслам состоял в парижско-брюссельской террористической ячейке, которая совершила теракты во французской и бельгийской столицах.

Как сообщил председатель суда первой инстанции Брюсселя Люк Эннар, судебное заседание, вероятно, пройдет в отсутствие главного подсудимого, так как в настоящий момент он находится в парижской тюрьме.

Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, уже ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был пояс со взрывчаткой, который не взорвался. В Брюсселе он скрывался от розыска, пока полиция не напала на его след в марте 2016 года. Тогда при попытке осмотреть одну из квартир в эмигрантской части коммуны Форе полиция попала под огонь из автоматов «Калашникова», трое полицейских были ранены.

Абдесламу и его сообщнику Суфиану Айари, выходцу из Туниса , выезжавшему в зоны боевых действий на Ближнем Востоке, удалось сбежать, их задержали три дня спустя в брюссельской коммуне Моленбек. После ареста одного из ключевых участников террористической ячейки другие ее члены совершили 22 марта, то есть спустя всего несколько дней после инцидента в Форе, два теракта в Брюсселе — в аэропорту и в метро.

В феврале в Брюсселе начался процесс по делу Абдеслама и Айари. Федеральная прокуратура потребовала приговорить обвиняемых к 20 годам тюрьмы. У следствия нет формальных доказательств того, что Абдеслам непосредственно сам вел огонь по полиции, но суд согласился с доводом обвинения о том, что причастность к террористической организации делает из него сообщника перестрелки.

Для того чтобы обеспечить безопасность на процессе, Дворец правосудия в Брюсселе был превращен в неприступную крепость: на входе по периметру были установлены сплошные металлические ограждения, дежурство несли полицейские и военнослужащие.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате терактов в Брюсселе погибли 32 человека.