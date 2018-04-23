Ещё
Суд вынесет приговор обвиняемому в терактах в Брюсселе и Париже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд вынесет приговор обвиняемому в терактах в Брюсселе и Париже 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Суд в Брюсселе вынесет в понедельник решение по громкому делу Салаха Абдеслама, обвиняемого в перестрелке с бельгийскими полицейскими в 2016 году, который также проходит главным фигурантом по делу о терактах в Париже в 2015 году.
Следствие полагает, что Абдеслам состоял в парижско-брюссельской террористической ячейке, которая совершила теракты во французской и бельгийской столицах.
Как сообщил председатель суда первой инстанции Брюсселя Люк Эннар, судебное заседание, вероятно, пройдет в отсутствие главного подсудимого, так как в настоящий момент он находится в парижской тюрьме.
Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, уже ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был пояс со взрывчаткой, который не взорвался. В Брюсселе он скрывался от розыска, пока полиция не напала на его след в марте 2016 года. Тогда при попытке осмотреть одну из квартир в эмигрантской части коммуны Форе полиция попала под огонь из автоматов «Калашникова», трое полицейских были ранены.
Абдесламу и его сообщнику Суфиану Айари, выходцу из Туниса, выезжавшему в зоны боевых действий на Ближнем Востоке, удалось сбежать, их задержали три дня спустя в брюссельской коммуне Моленбек. После ареста одного из ключевых участников террористической ячейки другие ее члены совершили 22 марта, то есть спустя всего несколько дней после инцидента в Форе, два теракта в Брюсселе — в аэропорту и в метро.
В феврале в Брюсселе начался процесс по делу Абдеслама и Айари. Федеральная прокуратура потребовала приговорить обвиняемых к 20 годам тюрьмы. У следствия нет формальных доказательств того, что Абдеслам непосредственно сам вел огонь по полиции, но суд согласился с доводом обвинения о том, что причастность к террористической организации делает из него сообщника перестрелки.
Для того чтобы обеспечить безопасность на процессе, Дворец правосудия в Брюсселе был превращен в неприступную крепость: на входе по периметру были установлены сплошные металлические ограждения, дежурство несли полицейские и военнослужащие.
Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате терактов в Брюсселе погибли 32 человека.
РИА Новости: последние новости
Суд проверит законность заочного ареста украинского пранкера Вольнова В Мексике украли Кубок УЕФА, но вскоре нашли и вернули В Стерлитамаке следователи опросили должностных лиц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США307
Масляков резко пригрозил Светлакову242
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России11
Вселенский патриархат рассмотрел просьбу Порошенко о церкви37
Мавзолей Ленина закроют в Москве
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение