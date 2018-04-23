Матвиенко поторопилась с передачей Чайке контроля над следствием

«Назрело, даже перезрело время вернуть прокуратуре контроль над следствием. Тогда, в ходе реформирования, поторопились, это практика показала», — отметила спикер.

Между тем, по данным источника ПАСМИ, у президента Владимира Путина много различных предложений относительно распределения полномочий между ведомствами Юрия Чайки и Александра Бастрыкина , а также реформирования в целом силового блока, однако, какое конкретно решение примет президент мы узнаем в ближайшее время. Источник отметил, что заявление Матвиенко — ее собственная инициатива по лоббированию усиления полномочий генпрокурора.

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Частичное возвращение

Сенатор напомнил, что создание самостоятельного следственного комитета России привело к тому, что «при принятии решения о применении меры пресечения прокурор не имеет никакого отношения, в процессе следствия по какому-либо уголовному делу прокурор не имеет доступа к материалам разбирательства, над которыми работает следователь».

Также прокуроров лишили возможности выдавать предписание следователю об устранении нарушений закона во время следствия. «Это осложняет одну из главных задач Генпрокуратуры — надзор за соблюдением законодательства во всех существующих правоотношениях, и в первую очередь в такой чувствительной сфере, как расследование преступлений», — заметил Башкин.

Он сообщил, что в проекте закона предусматривается расширение доступа прокурора к материалам дела на всех этапах предварительного расследования, восстановление участия прокурора в принятии решения о применении либо изменении меры пресечения.

Контроль необходим

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов уверен, что вопрос о частичном возврате прокуратуре контроля над следствием назрел давно. «Такой опасный инструмент уголовного преследования, как следствие, должен контролироваться прокуратурой», — заявил он РБК, подчеркнув, что при возвращении прокуратуре полномочий нужно исключить коррупционную составляющую и учесть интересы всех следственных органов.

По мнению Скуратова, ликвидация СКР нецелесообразна, так как он доказал свою состоятельность как орган вневедомственного следствия. Бывший генпрокурор считает, что председатель СКР Александр Бастрыкин занял «конструктивную позицию» и «готов усилить отдельные полномочия прокуратуры».

Дайте полномочий

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О том, что Следственный комитет РФ должен поделиться с Генеральной прокуратурой РФ частью своих полномочий, глава надзорного ведомства Юрий Чайка заявлял не раз.

«Должен быть баланс полномочий между следствием и прокурором — надзором. Этот баланс сегодня нарушен. Я считаю, что часть полномочий прокуратуре должна быть возвращена для более полноценного, квалифицированного расследования уголовных дел», — отметил генпрокурор 30 марта.

А в конце февраля он заявил о тотальной деградации следственных органов в России, разучившихся расследовать преступления и просто выбивающих из подозреваемых признания при помощи СИЗО . «Если еще 20 лет назад, 25, следователь и преступник — это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто — СИЗО и особый порядок рассмотрения», — сказал генпрокурор.

А год назад Чайка заявил, что следователи МВД , СКР и ФСБ злоупотребляют арестами по уголовным делам, нарушают закон и потому нуждаются в том, чтобы самая жесткая мера пресечения могла избираться лишь с санкции прокурора.

Что ждет СКР Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Что же касается судьбы ведомства, возглавляемого Александром Бастрыкиным, то информация крайне противоречива.

Так, осенью 2017 года появились сообщения о том, что Следственный комитет России может быть ликвидирован. По данным ПАСМИ, на стол главы Администрации президента Антона Вайно тогда лег проект предложений главы следственного департамента Министерства внутренних дел Александра Романова о реструктуризации следственных органов. Согласно предложениям автора, Генеральной прокуратуре отдадут дела с особо тяжким составом преступления. Тяжкие, средней и небольшой тяжести закрепят за МВД.

А в марте текущего года ПАСМИ выяснило, что президент России Владимир Путин сообщил Бастрыкину о реформировании Следственного комитета после выборов президента и о возможности возглавить новое ведомство. Результатом реформы планировалось слияние следственных подразделений МВД, ФСБ на базе СК. Органы дознания останутся в МВД, ФСБ и ФТС и продолжат осуществлять свои функции в рамках работы указанных ведомств.