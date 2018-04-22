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В центре Москвы грабители отобрали у мужчины сумку Armani и ювелирные изделия
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В центре Москвы грабители отобрали у мужчины сумку Armani и ювелирные изделия 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
В центре Москвы грабители отобрали у мужчины сумку Armani, ювелирные изделия и телефон, общая сумма ущерба составила около 20 тысяч долларов, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 21 апреля в 11:10 в полицию поступило сообщение о грабеже на Большом Каменном мосту.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 21 апреля в 00:05 на Большом Каменном мосту двое неизвестных открыто похитили принадлежащие потерпевшему ювелирные изделия, сумку Armani, телефон сотовой связи и 1 тысячу рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.
Со слов потерпевшего, материальный ущерб составил около 20 тысяч долларов. По данному факту проводится проверка.
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