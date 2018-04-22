В центре Москвы грабители отобрали у мужчины сумку Armani и ювелирные изделия

В центре Москвы грабители отобрали у мужчины сумку Armani, ювелирные изделия и телефон, общая сумма ущерба составила около 20 тысяч долларов, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 21 апреля в 11:10 в полицию поступило сообщение о грабеже на Большом Каменном мосту.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 21 апреля в 00:05 на Большом Каменном мосту двое неизвестных открыто похитили принадлежащие потерпевшему ювелирные изделия, сумку Armani, телефон сотовой связи и 1 тысячу рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Со слов потерпевшего, материальный ущерб составил около 20 тысяч долларов. По данному факту проводится проверка.