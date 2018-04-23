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Пассажира автомобиля ограбили на 230 тыс. руб на востоке Москвы
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Пассажира автомобиля ограбили на 230 тыс. руб на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: riamo.ru
Неизвестные напали на иномарку в Москве и украли у пассажира сумку с деньгами в размере более 230 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного главка МВД России.
По его словам, в полицию поступило сообщение о разбое по адресу: Москва, шоссе Энтузиастов, дом 60, корпус 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу, трое неизвестных в медицинских масках на лицах, разбили стекла в иномарке под управлением неработающего и, угрожая предметом, похожим на нож, пассажиру авто, открыто похитили у него сумку с принадлежащими ему деньгами в сумме 233 тысяч рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.
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