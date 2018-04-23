Заядлый охотник застрелил прохожего, приняв его за лося

Жителя Курганской области , который случайно застрелил в лесу человека, приговорили к году ограничения свободы и запретили в течение года использовать оружие.

Мужчина спутал прохожего с животным и выстрелил. В материалах дела говорится, что он охотился в лесу, когда заметил среди деревьев темный силуэт. Приняв тень за лося, он выстрелил из карабина. Однако вместо сохатого оказался застреленным человек. Он умер на месте.