Ещё
Заядлый охотник застрелил прохожего, приняв его за лося
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заядлый охотник застрелил прохожего, приняв его за лося 

Ридус 2 часа назад
Фото: Газета 45
Жителя Курганской области, который случайно застрелил в лесу человека, приговорили к году ограничения свободы и запретили в течение года использовать оружие.
Мужчина спутал прохожего с животным и выстрелил. В материалах дела говорится, что он охотился в лесу, когда заметил среди деревьев темный силуэт. Приняв тень за лося, он выстрелил из карабина. Однако вместо сохатого оказался застреленным человек. Он умер на месте.
В суде охотник признал свою вину. Мокроусовский районный суд обязал его выплатить 50 тысяч рублей супруге погибшего. Мужчина также добровольно оплатил женщине ее моральные страдания в размере 300 тысяч рублей. Дети погибшего получили от осужденного 200 тысяч рублей, сообщает URA.RU.
Ридус: последние новости
Обвиняемая в убийстве россиянка объявила голодовку в американской тюрьме Вынесен приговор главе УСБ СК России Максименко В Ульяновске девушка на камеру убила уронившего стул парня
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег188
Индия лишила Россию Су-57485
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»190
Москва назвала цель ударов по Сирии39
Модель Playboy обокрали в Подмосковье27
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение