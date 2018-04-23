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Тело мужчины обнаружили в Егорьевске
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Тело мужчины обнаружили в Егорьевске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Егорьевске обнаружили тело неизвестного мужчины, полиция устанавливает его личность, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В 12:39 22 апреля в городском округе Егорьевск, 1-й микрорайон, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 45-50 лет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, приняты меры к установлению личности неизвестного. Проверку по данному факту проводят следователи ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
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