Тело мужчины обнаружили в Егорьевске 

В подмосковном Егорьевске обнаружили тело неизвестного мужчины, полиция устанавливает его личность, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В 12:39 22 апреля в городском округе Егорьевск, 1-й микрорайон, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 45-50 лет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, приняты меры к установлению личности неизвестного. Проверку по данному факту проводят следователи ГСУ Следственного комитета России по Московской области.