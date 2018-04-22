Мужчину задержали в Орехово‑Зуеве за причинение смертельных травм по неосторожности

По его словам, 20 апреля в 23:15 в городском округе Орехово-Зуево в квартире на улице Бугрова обнаружен труп человека.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области мужчина 1982 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 21 апреля по данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина задержан.