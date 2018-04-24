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Мужчина избил своего знакомого до смерти в ходе ссоры на юго‑западе Москвы
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Мужчина избил своего знакомого до смерти в ходе ссоры на юго‑западе Москвы 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали на юго-западе Москвы мужчину, который подозревается в избиении до смерти своего знакомого, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступила информация об обнаружении трупа в квартире по адресу: улица Веневская, 15. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу со следами побоев, кровоподтеками на лице был обнаружен труп мужчины, смерть которого наступила около трех часов назад.
«По указанному адресу был задержан мужчина, который изобличен в том, что, находясь в квартире в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, руками и ногами нанес знакомому множественные удары, в результате чего тот скончался», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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