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Мужчину задержали в Ногинском районе за поножовщину в пьяном виде
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Мужчину задержали в Ногинском районе за поножовщину в пьяном виде 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Ногинском районе Подмосковья задержали мужчину, который ранил знакомого ножом в живот в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, 20 апреля в 23:40 в городе Старая Купавна Ногинского района с улицы Октябрьской бригада скорой помощи госпитализировала в больницу мужчину 1978 года рождения с резаной раной брюшной полости.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские за совершенное преступление установили и доставили в МУ МВД России «Ногинское» знакомого пострадавшего 1984 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина задержан.
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