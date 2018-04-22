Мужчину задержали в Ногинском районе за поножовщину в пьяном виде

По его словам, 20 апреля в 23:40 в городе Старая Купавна Ногинского района с улицы Октябрьской бригада скорой помощи госпитализировала в больницу мужчину 1978 года рождения с резаной раной брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские за совершенное преступление установили и доставили в МУ МВД России «Ногинское» знакомого пострадавшего 1984 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина задержан.