В Самаре женщина убежала из магазина с украденной бутылкой спиртного 

Сотрудники торговой точки попытались остановить злоумышленницу, но она отчаянно сопротивлялась. Женщина сумела вырваться из рук работников магазина, не потеряв при этом добычу, и убежать. Грабеж среди бела дня произошел в Красноглинском районе областного центра. Посетительница супермаркета взяла с полки бутылку алкогольной продукции и поспешила к выходу, не заплатив за товар. Остановить женщину сотрудникам магазина так и не удалось: она прорвала оборону и скрылась. Подозреваемую задержали полицейские. К тому моменту 33-летняя безработная успела опустошить бутылку спиртного в компании своих товарищей. Сейчас женщину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Самаре. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Прежде подозреваемая не была судима, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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