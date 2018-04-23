В Италии ограбили экс-премьера Проди

В Италии ограбили экс-премьера Романо Проди

Злоумышленники проникли в дом политика, расположенный в центре его родной Болоньи, в ночь на 20 апреля. По всей видимости, как сообщает сайт RaiNews24, воры прекрасно знали, что хозяев в этот день дома не будет: супруги Проди уехали в Рим в составе делегации Болонской архиепархии на аудиенцию к Папе Римскому Франциску

Злодеи забрали из дома не только ценные вещи, но и документы, связанные с политической деятельностью экс-премьера. "Они вынесли все, в том числе и некоторые ценные вещи, например хорошие часы моей жены и мои. Но проблема не в этом. У нас украли часть нашей жизни, дорогие нам воспоминания", — поделился с журналистами телеканала Trc сам политик. Кроме дорогих часов, супруги лишились фамильной броши, доставшейся жене Флавии в наследство от бабушки, более 30 почетных дипломов, в том числе присвоенного ему в 2008 году диплома почетного доктора российского МГИМО , всех медалей и наград, полученных экс-премьером. Воры опустошили также ящики, в которых содержалась частная корреспонденцию политика. Кстати, среди документов была по-настоящему ценная для Романо Проди переписка с десятым президентом Италии Карло Чампи и министром иностранных дел Беньямино Андреаттой.

Злодеи забрали из дома не только ценные вещи, но и документы, связанные с политической деятельностью экс-премьера

Помимо полиции Болоньи к расследованию этого резонансного дела подключилось спецподразделение Digos. Журналисты подозревают, что кража была совершена с целью похищения документов, которые могли быть интересны отнюдь не только простым ворам-домушникам. В подкрепление этой версии СМИ напоминают, что в 2003 году к дому Романо Проди, который в тот период занимал должность главы Еврокомиссии, местные анархисты подложили пакет с бомбой. К счастью, взрывное устройство тогда было успешно обезврежено. Вплоть до 2008 года, когда политик занимал государственные посты, возле его дома день и ночь дежурил полицейский патруль. Сегодня же проникнуть в жилище экс-премьера может практически любой опытный вор. Ведь входная дверь не оборудована сигнализацией.