В московской имидж‑студии мужчина расстрелял экс‑супруга своей знакомой

В имидж-студии в центре столицы мужчина повздорил с бывшим мужем своей знакомой и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

По его словам, 21 апреля в 23:25 в службу «02» поступило сообщение о стрельбе по адресу: Москва, улица Климашкина, дом 21. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с четырьмя огнестрельными ранениями головы и тела обнаружен мужчина 1982 года рождения, который госпитализирован в медучреждение.

«Установлено, что 21 апреля в 23:22 в имидж-студии по вышеуказанному адресу мужчина, ожидавший свою знакомую, в результате конфликта с ее бывшим супругом произвел в него несколько выстрелов из травматического пистолета», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту следователи проводят проверку.