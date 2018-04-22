Ещё
В московской имидж‑студии мужчина расстрелял экс‑супруга своей знакомой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московской имидж‑студии мужчина расстрелял экс‑супруга своей знакомой 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В имидж-студии в центре столицы мужчина повздорил с бывшим мужем своей знакомой и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 21 апреля в 23:25 в службу «02» поступило сообщение о стрельбе по адресу: Москва, улица Климашкина, дом 21. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с четырьмя огнестрельными ранениями головы и тела обнаружен мужчина 1982 года рождения, который госпитализирован в медучреждение.
«Установлено, что 21 апреля в 23:22 в имидж-студии по вышеуказанному адресу мужчина, ожидавший свою знакомую, в результате конфликта с ее бывшим супругом произвел в него несколько выстрелов из травматического пистолета», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту следователи проводят проверку.
РИАМО: последние новости
Пьяный пассажир с ножом напал на таксиста в центре Москвы Несовершеннолетнего ранили на Комсомольском проспекте в Москве Суд оставил режиссера Серебренникова под домашним арестом до 19 июля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию388
Захарова сообщила хорошую новость301
Масляков резко пригрозил Светлакову117
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»679
Армения подошла к опасной черте127
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение