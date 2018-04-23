Ухажер сотрудницы имидж‑студии в Москве расстрелял ее экс‑мужа в ходе ссоры

По его словам, 21 апреля в 23:25 в полицию поступило сообщение о стрельбе по адресу: Москва, улица Климашнина, дом 21.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с четырьмя огнестрельными ранениями головы и тела обнаружен мужчина, который госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.

Было установлено, что в имидж-студии по вышеуказанному адресу молодой человек, ожидавший свою знакомую — косметолога имидж-студии, в результате конфликта с ее бывшим супругом произвел в него несколько выстрелов из травматического пистолета. По данному факту проводится проверка.