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Ухажер сотрудницы имидж‑студии в Москве расстрелял ее экс‑мужа в ходе ссоры
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Ухажер сотрудницы имидж‑студии в Москве расстрелял ее экс‑мужа в ходе ссоры 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Мужчину с огнестрельными ранениями госпитализировали в Москве из имидж-студии после конфликта с ухажером его бывшей жены, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 21 апреля в 23:25 в полицию поступило сообщение о стрельбе по адресу: Москва, улица Климашнина, дом 21.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с четырьмя огнестрельными ранениями головы и тела обнаружен мужчина, который госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.
Было установлено, что в имидж-студии по вышеуказанному адресу молодой человек, ожидавший свою знакомую — косметолога имидж-студии, в результате конфликта с ее бывшим супругом произвел в него несколько выстрелов из травматического пистолета. По данному факту проводится проверка.
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