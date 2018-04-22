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Мужчина убил соседа в ходе пьяной ссоры в Коломне
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Мужчина убил соседа в ходе пьяной ссоры в Коломне 

РИАМО 10 минут назад
Труп человека нашли в квартире в подмосковной Коломне, по подозрению в убийстве, совершенном в ходе пьяной ссоры, задержали соседа умершего, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Двадцатого апреля в 23:40 в Коломенском городском округе, проспект Кирова, в своей квартире обнаружен труп человека», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области сосед убитого 1975 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», заключил представитель пресс-службы.
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