Мужчина убил соседа в ходе пьяной ссоры в Коломне

«Двадцатого апреля в 23:40 в Коломенском городском округе, проспект Кирова, в своей квартире обнаружен труп человека», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области сосед убитого 1975 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», заключил представитель пресс-службы.