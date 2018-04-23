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Журналиста из Никарагуа застрелили в прямом эфире
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Журналиста из Никарагуа застрелили в прямом эфире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Facebook
Репортера из Никарагуа Анхеля Гахона (Angel Gahona) застрелили в прямом эфире Facebook Live. Об этом сообщает The Sun.
Гахона работал в городе Блуфилдс и освещал протесты, связанные с изменениями в пенсионном законодательстве, которые одобрил президент Никарагуа Дэниель Ортега. Во время прямой трансляции в голову журналиста попала пуля.
Кто и почему застрелил Гахона, неясно. Протесты в Никарагуа начались 18 апреля, The Sun пишет, что за дни демонстраций погибли 10 человек, Reuters со ссылкой на местных правозащитников сообщает о 25 погибших. В Красном кресте не подтверждают эту цифру, по данным организации, с 18 по 23 апреля погибли девять человек, пострадали 433.
Одобренные правительством Никарагуа изменения должны увеличить пенсионные взносы работников и работодателей и при этом снизить пенсионные пособия на пять процентов. Президент предложил митингующим провести переговоры, однако те отказались. Ортега 22 апреля принял решение отказаться от спорной реформы.
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