Ещё
Мужчина убил своего собутыльника в Подольске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина убил своего собутыльника в Подольске 

Газета.Ru 30 минут назад
Пьяная ссора в подмосковном Подольске закончилась убийством, подозреваемого задержали сотрудники полиции, сообщает РИАМО.
В квартире дома на улице Плещеевская в Подольске был обнаружен труп человека.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области знакомый жертвы", — сказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru: последние новости
Генпрокуратура Армении подтвердила задержание лидера оппозиции Спецслужбы Польши задержали организаторов концерта в честь дня рождения Гитлера В Армении задержали двух террористов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость147
Скончался Евгений Звягин5
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»478
Макрон дал совет по общению с Путиным85
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой261
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
США и союзники отказались покидать Сирию
В мире Ближний Восток
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение