Мужчина убил своего собутыльника в Подольске

Пьяная ссора в подмосковном Подольске закончилась убийством, подозреваемого задержали сотрудники полиции, сообщает РИАМО

В квартире дома на улице Плещеевская в Подольске был обнаружен труп человека.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту было возбуждено уголовное дело.