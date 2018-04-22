Мужчина убил своего собутыльника в Подольске 

Пьяная ссора в подмосковном Подольске закончилась убийством, подозреваемого задержали сотрудники полиции, сообщает РИАМО.
В квартире дома на улице Плещеевская в Подольске был обнаружен труп человека.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области знакомый жертвы", — сказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту было возбуждено уголовное дело.