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ЕС потребовал освобождения задержанных в Армении оппозиционеров
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ЕС потребовал освобождения задержанных в Армении оппозиционеров 

ТАСС 42 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. ЕС потребовал освобождения задержанных в Армении за проведение незаконных митингов оппозиционеров и призвал все стороны к сдержанности. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении неназванного представителя внешнеполитической службы ЕС.
"Все, кто были незаконно задержаны, в ходе реализации своих законных прав на свободу собраний должны быть немедленно освобождены", — говорится в документе.
"Крайне важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность и ответственный подход", — отмечается в заявлении.
Как ранее сообщила полиция Армении, сотрудники правоохранительных структур в воскресенье задержали 228 активистов в уличных столкновений. Семь человек пострадали.
Генеральная прокуратура Армении в воскресенье подтвердила, что оппозиционные депутаты парламента страны Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны за незаконное проведение собраний.
В Ереване ситуация остается крайне напряженной, полиция несет усиленную службу для пресечения попыток нарушений общественного порядка.
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