Нижегородец ограбил магазин нижнего белья и пошел за пивом

фото стоп-кадр vk.com/kstatinnНижегородец ограбил магазин нижнего белья и пошел за пивомЖитель города Дзержинска ограбил магазин нижнего белья «Донна Кальсона». Об этом сообщила группа «Криминальные вести Дзержинска» ВКонтакте.

20 апреля преступник ворвался в магазин. Угрожая продавцу ножом, мужчина забрал выручку из кассы и отправился в соседний магазин за пивом. Камера наблюдения в вино-водочном отделе зафиксировала появление преступника. Теперь, полиция разыскивает вора и просит о помощи в установлении личности злоумышленника.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNELTE0NzgzODYwMiUyNmlkJTNENDU2MjM5MTU4JTI2aGFzaCUzRDE5YmYzNjc0YmJmNWNjYmIlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjY0MCUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjM2MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ==