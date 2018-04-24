Защита Серебренникова обжаловала продление домашнего ареста 

Защита режиссера Кирилла Серебренникова обжаловала продление домашнего ареста, сообщила журналистам пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
«В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвокатов Харитонова Д. В. и Литвиновой Р. М., в защиту интересов обвиняемого Серебренникова К. С.», — сообщила Царева.
Кроме того, суд зарегистрировал жалобу защиты на продление ареста бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.
«Дата рассмотрения указанных жалоб в настоящее время не назначена», — добавила пресс-секретарь суда.
18 апреля Басманный районный суд Москвы продлил арест Кириллу Серебренникову на три месяца — до 19 июля. Суд также продлил до 19 июня арест Алексея Малобродского.
Фигуранты «дела „Седьмой студии“» обвиняются в мошенничестве при выделении субсидий министерства культуры на проект театральных постановок «Платформа». Сумма ущерба, по версии следствия, составляет 130 млн рублей.