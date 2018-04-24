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Защита обжаловала продление домашнего ареста Серебренникову
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Защита обжаловала продление домашнего ареста Серебренникову 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Адвокаты обжаловали продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебернникову, обвиняемому в хищениях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвокатов Харитонова и Литвиновой в защиту интересов обвиняемого Серебренникова" — сказала Царева.
По ее словам, жалобу на продление срока содержания под стражей подала и защита бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.
"Дата рассмотрения указанных жалоб в настоящее время не назначена", — отметила пресс-секретарь.
Как сообщалось, 18 апреля Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста Серебренникову и другим фигурантам дела о мошенничестве «Седьмой студии».
В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально суд отправил в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Затем Серебренникова отправили под домашний арест.
Расследование уголовного дела завершено. Потерпевшей стороной признан Минкульт, заявивший к обвиняемым иск на 133 миллиона рублей.
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