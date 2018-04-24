Защита обжаловала продление домашнего ареста Серебренникову

"В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвокатов Харитонова и Литвиновой в защиту интересов обвиняемого Серебренникова" — сказала Царева.

По ее словам, жалобу на продление срока содержания под стражей подала и защита бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского

"Дата рассмотрения указанных жалоб в настоящее время не назначена", — отметила пресс-секретарь.

Как сообщалось, 18 апреля Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста Серебренникову и другим фигурантам дела о мошенничестве «Седьмой студии».

В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально суд отправил в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина

Затем Серебренникова отправили под домашний арест.