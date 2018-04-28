Суд сообщил об отсутствии мотивов для перевода А. Малобродского из СИЗО под домашний арест

Басманный суд Москвы объяснил мотивы отказа в ходатайстве следователю о переводе бывшего генерального продюсера АНО «Седьмая студия» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Как рассказали Агентству городских новостей в суде, cледователь в документе не указал, почему отпала необходимость содержания обвиняемого в хищении бюджетных средств под стражей.

«В ходатайстве не приведено указаний на то, какие именно обстоятельства изменились и почему отпала необходимость в содержании обвиняемого под стражей. Суд в своем решении подчеркнул, что доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, рассмотренные 18 апреля, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения, поступившем в суд 24 апреля», — сообщили в суде.

В частности, в ходатайстве следователь указал в качестве основания для смягчения меры пресечения А. Малобродскому окончание следственных действий. «Между тем это же обстоятельство было приведено в последнем ходатайстве о продлении срока содержания под стражей в качестве обоснования невозможности избрать иную меру», — отметили в суде.

Накануне Басманный суд отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета РФ о переводе А. Малобродского из СИЗО под домашний арест. Прокуратура возражала против удовлетворения данного ходатайства.

Все фигуранты дела, кроме Е. Вороновой (ее объявили в розыск) и А. Малобродского находятся под домашним арестом.

По данным следствия, в 2011 г. К. Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011-2014 гг. Минкультуры России выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта К. Серебренниковым была создана АНО «Седьмая студия».

Выполняя указания К. Серебренникова другие фигуранты дела ежегодно с 2011 по 2014 гг. в рамках проекта «Платформа» заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в Минкультуры для обоснования финансирования и подтверждение об израсходовании субсидий выделенных «Седьмой Студии». Таким образом были похищены бюджетные средства.