Суд рассмотрит вопрос о смягчении меры пресечения Малобродскому по делу о хищении средств

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест экс-гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского , обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 19 июля срок домашнего ареста художественного руководителя «Гоголь— центра», режиссера Кирилла Серебренникова . Кроме того, суд продлил меру пресечения и другим фигурантам дела: продюсер Юрий Итин остался под домашним арестом до 24 мая, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум — под домашним арестом до 19 июля, срок ареста Малобродского продлен до 19 июня, до 23 мая продлен срок домашнего ареста бухгалтера Нины Масляевой

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект «Платформа» по развитию и популяризации современного искусства, на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», к работе в которой привлек Итина, Малобродского, Масляеву и других своих знакомых. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Масляева и другие фигуранты ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего были похищены средства.