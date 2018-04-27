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Суд рассмотрит вопрос о смягчении меры пресечения Малобродскому по делу о хищении средств
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Суд рассмотрит вопрос о смягчении меры пресечения Малобродскому по делу о хищении средств 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест экс-гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Басманный суд Москвы продлил до 19 июля срок домашнего ареста художественного руководителя «Гоголь— центра», режиссера Кирилла Серебренникова. Кроме того, суд продлил меру пресечения и другим фигурантам дела: продюсер Юрий Итин остался под домашним арестом до 24 мая, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум — под домашним арестом до 19 июля, срок ареста Малобродского продлен до 19 июня, до 23 мая продлен срок домашнего ареста бухгалтера Нины Масляевой.
По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект «Платформа» по развитию и популяризации современного искусства, на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», к работе в которой привлек Итина, Малобродского, Масляеву и других своих знакомых. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Масляева и другие фигуранты ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего были похищены средства.
Апфельбаум обвиняется в том, что в 2011-2014 годах от имени Минкультуры РФ подписывала соглашения с АНО «Седьмая студия» на выделение из бюджета субсидий на реализацию проекта «Платформа», а также согласовывала отчетную документацию с недостоверными сведениями о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Бывший генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.
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