Суд отказался перевести Малобродского под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра «Гоголь-центр», фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Суд не нашел обоснованности для удовлетворении ходатайства следствия", — сказала судья Евения Николаева.

Ранее Следственный комитет России ходатайствовал о переводе Малобродского под домашний арест. Ведомство при этом ссылалось на его возраст — бывшему директору театра 60 лет.

Впоследствии прокуратура отказалась поддержать ходатайство СК.