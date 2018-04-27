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Суд отказался перевести Малобродского под домашний арест
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Суд отказался перевести Малобродского под домашний арест 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Басманный суд Москвы отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра «Гоголь-центр», фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Суд не нашел обоснованности для удовлетворении ходатайства следствия", — сказала судья Евения Николаева.
Ранее Следственный комитет России ходатайствовал о переводе Малобродского под домашний арест. Ведомство при этом ссылалось на его возраст — бывшему директору театра 60 лет.
Впоследствии прокуратура отказалась поддержать ходатайство СК.
В настоящий момент фигуранты дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова, знакомятся с собранными следствием материалами, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 млн руб., факт которого фигуранты отрицают.
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