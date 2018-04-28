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Суд назвал причину отказа выпустить из СИЗО экс-директора «Гоголь-центра»
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Суд назвал причину отказа выпустить из СИЗО экс-директора «Гоголь-центра» 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: РИА Новости
В Басманном суде Москвы объяснили, почему бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, фигуранту дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, отказались смягчить меру пресечения и выпустить из СИЗО.
«Доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения…, рассмотренные 18 апреля, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения, поступившем в суд 24 апреля», — передает РИА «Новости» сообщение суда.
Между тем в пресс-релизе, в котором сообщалось об этом решении следствия, СК РФ ссылался на «возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья».
В пятницу Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о переводе экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского под домашний арест.
18 апреля суд продлил сроки меры пресечения всем фигурантам дела «Седьмой студии».
В марте жена Малобродского обратилась к главе СК Александру Бастрыкину, сообщив, что боится за жизнь своего мужа в СИЗО.
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