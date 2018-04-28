Суд назвал причину отказа выпустить из СИЗО экс-директора «Гоголь-центра»

«Доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения…, рассмотренные 18 апреля, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения, поступившем в суд 24 апреля», — передает РИА «Новости» сообщение суда.

Между тем в пресс-релизе, в котором сообщалось об этом решении следствия, СК РФ ссылался на «возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья».

В пятницу Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о переводе экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского под домашний арест.

18 апреля суд продлил сроки меры пресечения всем фигурантам дела «Седьмой студии».