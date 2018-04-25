СК сообщил о возможном переводе Малобродского под домашний арест 

Фигурант дела «Седьмой студии», бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский может быть переведен под домашний арест, сообщается на официальном сайте Следственного Комитета.
"В настоящее время следствием с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому А. Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следователи направили соответствующее ходатайство в Басманный суд Москвы.
Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова до 19 июля 2018 года.