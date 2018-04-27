Прокуратура отказалась переводить экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест

"Судья Артур Карпов учел все материалы, обстоятельства не изменились, в связи с чем прошу в удовлетворении ходатайства отказать", — заявила прокурор Екатерина Иванникова.

Ранее при ходатайстве Следком ссылался на «возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья» — в частности, Малобродский жаловался на ухудшающееся зрение, — а также сниженные возможности Малобродского повлиять на следствие.

До ходатайства Следком добился продления Малобродскому срока содержания под стражей до 19 июня.