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Прокуратура отказалась переводить экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест
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Прокуратура отказалась переводить экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Прокуратура отказалась поддержать ходатайство Следственного комитета о переводе фигуранта дела «Седьмой студии» Константина Малобродского из СИЗО под домашний арест, сообщает РИА «Новости».
"Судья Артур Карпов учел все материалы, обстоятельства не изменились, в связи с чем прошу в удовлетворении ходатайства отказать", — заявила прокурор Екатерина Иванникова.
Ранее при ходатайстве Следком ссылался на «возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья» — в частности, Малобродский жаловался на ухудшающееся зрение, — а также сниженные возможности Малобродского повлиять на следствие.
До ходатайства Следком добился продления Малобродскому срока содержания под стражей до 19 июня.
Сейчас фигуранты дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова, знакомятся с собранными следствием материалами, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 млн руб., факт которого фигуранты отрицают.
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