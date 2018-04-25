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Алексею Малобродскому изменят меру пресечения на домашний арест
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Алексею Малобродскому изменят меру пресечения на домашний арест 

BFM.RU 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Фигуранта дела о хищениях в «Седьмой студии» Алексея Малобродского переведут из СИЗО под домашний арест, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, следствие приняло решение о смягчении ему меры пресечения с учетом возраста и состояния здоровья Малобродского. Соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.
Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.
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