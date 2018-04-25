Алексею Малобродскому изменят меру пресечения на домашний арест

Фигуранта дела о хищениях в «Седьмой студии» Алексея Малобродского переведут из СИЗО под домашний арест, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, следствие приняло решение о смягчении ему меры пресечения с учетом возраста и состояния здоровья Малобродского. Соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.